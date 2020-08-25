تجديد حبس قاتل شقيقه أثناء مشاجرة مع أختهما بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، تجديد حبس المهندس المتهم بقتل شقيقه الأصغر، أثناء فض مشاجرة بين المجني عليه وشقيقتهما، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة أولاد صقر، بورود بلاغ بمقتل "عماد أ. ع."، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، مقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بطعنة نافذة.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والمعاينات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وشقيقته، وأثناء تدخل شقيقهما الأكبر "ح."، مهندس، 35 سنة، لفض المشاجرة بينهما، تصادف قيام المجني عليه بالإمساك بسكين، وإثر تطور المشاجرة ومحاولة المتهم أخذ السكين، أصيب المجني عليه بطعنة نافذة أودت بحياته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي أفاد بأنه لم يقصد قتل شقيقه، وأنه كان يحاول إبعاده عن شقيقتهما، مشيراً إلى أنه دائم افتعال المشاجرات معهما، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المهندس المتهم على ذمة القضية.