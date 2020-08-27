وزير الدفاع التركي يهدد اليونان: محاولة اختبار قوة تركيا لن تكون حكيمة

واصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تهديداته إلى السلطات اليونانية، بأن محاولة اختبار قوة تركيا لن تكون حكيمة، وأن أنقرة مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها، فيما أكد على صعيد آخر مواصلة انتهاكات بلاده في ليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وزعم آكار،خلال تصريحات لوسائل إعلام تركية، حول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية التركية مؤخرًا، أن أنشطة بلاده في ليبيا تسير وفقًا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدًا العزم على مواصلتها.

وأكد أكار، أنباء تأسيس بلاده قاعده في ليبيا، من خلال الإشارة إلى أن قوات الاحتلال التركي تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها.

وعن الخلافات حول الحدود البحرية في شرقي البحر الأبيض المتوسط، قال أكار: إن "تركيا ليست لديها أي مخططات للاستيلاء على أراض أو بحار أي دولة، لكن الدولة لن تسمح بأي هجوم على أراضيها من أراضي أو بحار جيرانها"، على حد زعمه.

وحول حدود تركيا في شرقي البحر المتوسط​​، أوضح الوزير التركي: "قلنا ماذا سيحدث إذا انتهكتم حدودنا. لكننا نؤكد دائما أننا نفضل الحوار".

وأضاف وزير الدفاع التركي: "نقف ضد مطالبات اليونان البحرية المتطرفة، في محاولة لحصر تركيا على أساس جزر يونانية صغيرة قبالة الساحل التركي، سعت تركيا إلى الحوار للوصول إلى تقاسم عادل من خلال نهج يربح فيه الجميع".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال في بيان أمس الأربعاء، إن أي محاولة لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك، خارج شرق المتوسط، ستكون نهايتها الخسران، متهما فرنسا بتصعيد التوتر في شرقي المتوسط.

وجاء ذلك ردًا على سؤال حول نزول طائرات عسكرية فرنسية في جزيرة قبرص.

وأضاف أقصوي قائلًا: "نزول الطائرات العسكرية الفرنسية في جزيرة قبرص، بذريعة المناورات العسكرية (بين 26 - 28 أغسطس) مع قبرص واليونان وإيطاليا، وبقاؤها هناك بشكل مؤقت أو دائم، يتعارض مع اتفاقيات عام 1960".

وتابع أقصوي قائلًا: "فرنسا التي ليست ضامنًا لجزيرة قبرص، تشجع بهذا التصرف الثنائي القبرصي اليوناني المسؤول عن التوترات القائمة في شرق المتوسط، على تصعيد التوتر بشكل خطير".

وأوضح المتحدث التركي: "ومجددًا نذكّر أن أي محاولة تسعى لإقصاء تركيا والقبارصة الأتراك خارج شرق المتوسط سيكون مصيرها الخسران".