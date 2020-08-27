ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الجزائر إلى 43016

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، تسجيل 10 وفيات و397 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 1475 حالة

وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 43016، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1475 حالة.

وتماثل 271 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 30157، بينما يخضع 28 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.