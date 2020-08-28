تعرف على تعويضات المضارين من إقامة محور الفردوس

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، أن التعويضات المالية التي تصرف للأهالي المضارين بشارع الطيران بمنشأة ناصر، عن إزالة 18 عقارا من إجمالى 234 عقارا وورشة ومخزنا سيتم إزالتها، يتكفل بها جهاز التعمير بوزارة الإسكان المسئول عن إنشاء محور الفردوس.

وأضاف المصدر لـ "الوطن"، أن قيمة التعويضات التى يتم صرفها للشقة الواحدة عبارة عن 30 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، و40 ألف جنيه عن الحمام والمطبخ،علاوة على تعويض المحلات والورش بالمتر، حيث تم تعويض محل زيوت بمبلغ 600 الف جنيه، فيما تم تعويض ثلاجة بمليون جنيه.

يذكر أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.