بريطانيا تسجل 12 وفاة و1522 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، تسجيل 12 وفاة جرّاء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41477 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان، أنه جرى تسجيل 1522 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 330368 إصابة في عموم بريطانيا.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 441 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو 6 أشهر بسبب انتشار بؤر العدوى المتفرقة في أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء "يونهاب" عن مركز السيطرة، اليوم أن القفزة الكبيرة في عدد الإصابات رفعت العدد الكلي للمصابين إلى 18706 حالة حتى الآن.