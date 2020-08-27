مركز أمريكي: الإعصار "لورا" ضعف وأصبح عاصفة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الخميس، إن الإعصار "لورا" ضعف، وتحول إلى عاصفة مدارية.

وأضاف المركز الذي يقع مقره بمدينة ميامي، أنه من المتوقع أن يصبح منخفضًا مداريًا بحلول مساء الخميس أو صباح الجمعة، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضح أنه تم رصد العاصفة على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق والشمال الشرقي من شريفيبورت في ولاية لويزيانا، مصحوبة برياح سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

واجتاح "لورا" سواحل جنوب غرب لويزيانا في وقت سابق الخميس.