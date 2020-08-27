مخرج "ساعة شيطان" يصور المشاهد الأخيرة من الفيلم بالشيخ زايد

ينتقل المخرج إبرام نشأت إلي منطقة الشيخ زايد، السبت المقبل، لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "ساعة شيطان".

ويواصل نشأت حالياً تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم بمنطقة المقطم، وذلك بعد انتهائه من تصوير بعض المشاهد بمناطق 6 أكتوبر والمعادي، كما يعكف في الوقت نفسه علي إجراء أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم تمهيداً لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

"ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، منذر رياحنة، مي القاضي، محمد عز، مصطفي أبوسريع وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عثمان.