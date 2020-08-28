استكمال التحقيق في اتهام أمين صندوق اتحاد الكتاب بسب كاتبة الثلاثاء

حددت نقابة اتحاد كتاب مصر، يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها الكاتبة الصحفية هالة فهمي في الاتحاد، ضد إيهاب الورداني، أمين الصندوق بالاتحاد، والتي اتهمته فيها بالسب والقذف والتحرش اللفظي.

وأضافت "فهمي"، لـ"الوطن": تم عقد الجزء الأول من التحقيق في الشكوى التى تقدمت بها في اتحاد الكتاب موقع عليها من 105 من الزملاء الأدباء والشعراء، في تهمة السب والقذف ضد الزميل المذكور.

وأكملت: "حضرت أنا إلى الاتحاد كما حضر المشكو فى حقه، أمام لجنة التحقيق المكونة من الشاعر مختار عيسى، والعضو زينهم البدوي عضو مجلس الإدارة، وتغيب ممثل وزارة الثقافة، واستمر التحقيق لنحو خمس ساعات، واتخذت لجنة التحقيق قرارا بضرورة سؤال الزملاء الموقعين على الشكوى قبل البت فيها".

وكانت هالة فهمي قد تقدمت بشكوى ضد إيهاب الورداني، بعد نشره لمنشور على حسابه على "فيسبوك"، موضحة: "تقدمت للترشح في انتخابات التجديد النصفي في الاتحاد، والتي جرى تأجيلها نحو 4 مرات هذه الدورة، وانضممت لجبهة أطلقت على نفسها (جبهة الإصلاح)، ومن الطبيعي أن أقوم مع زملائي بالدعاية وتقديم رؤانا وبرامجنا إلى الجمعية العمومية، بل وننتقد أداء الاتحاد، ومثلما يفعله أي كاتب/ كاتبة، وهذا حق مشروع لأي عضو، من أجل الإصلاح وتطوير الأداء كما يحدث في أي نقابة مماثلة".

وتابعت: "فوجئنا بإيهاب الورداني أمين صندوق الاتحاد، ينهال علينا بالسخرية والتطاول والإهانات، والتي وصلت إلى أن يدون منشورًا على حسابه على فيس بوك، جاء فيه (الهالات الموبوءة والمهزومة والموطوءة، والمترديات، المفخوذات، كفاكن ما أنتن عليه)".