"الشكاوى الحكومية" تقدم الدعم لمسنة في الأقصر

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء شكوى من مواطن، حول معاناة "فتحية ج. ا."، تبلغ من العمر 75 عامًا، من صعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منه، كما أنها مقيمة بمفردها بقرية الزينية بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما يرد من شكاوى واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق منها بالنواحي الإنسانية، وتأكيدًا على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن التعامل مع هذه الاستغاثة يعد نموذجًا للجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة.

وأوضح أنه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة دعم كافة الأسر والشرائح الفقيرة، فقد جرى بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة محل الاستغاثة.

وأشار إلى أنه جرى توجيه فريق العمل المكلف من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر إلى منزل السيدة، وتبين أنها أرملة مسنة تبلغ من العمر 75 عامًا، وتحصل على معاش كرامة بمبلغ قدره 450 جنيهًا شهريًا، علمًا بأنها تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن وليس به أي أثاث أو أدوات كهربائية، كما أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل وبناء.

وأضاف الرفاعي، أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار التعامل الفوري مع الاستغاثة، موضحًا أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الاجتماعية، فضلاً عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز 5 شعلة من جمعية أبناء البلد للتنمية للسيدة.

وتضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل لجمعية الأورمان بالأقصر، لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية مصر الخير لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريا، فضلاً عن تسليم المواطنة سريرًا خشبيًا عرض 120 سم بالمرتبة والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بالزينية بحري بمحافظة الأقصر.