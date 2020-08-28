برلمانية تطلق مبادرة "حماية" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في بورسعيد

دشنت سعاد المصري عضو مجلس النواب، مبادرة تحت عنوان "حماية"، وذلك بهدف توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة والفئات الأكثر احتياجاً من أبناء محافظة بورسعيد، على أن تشمل المبادرة كافة الراغبين في توفير الحماية لأبنائهم وأسرهم خاصة المرأة البورسعيدية.

ويقود المبادرة حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بقيادة عادل اللمعي أمين الحزب ومشاركة أمانة المرأة بقيادة شيماء بهير وأمانة ذوي القدرات الخاصة بقيادة ممدوح تمام وتعاون كافة أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.

وخلال فاعليات التدشين قدمت النائبة 4 ماكينات حديثة لتعليم الخياطة لجمعية الصم والبكم بمحافظة بورسعيد، وسلمت النائبة لإدارة الجمعية الماكينات التي يتم استغلالها في المركز التعليمي لتعليم أعضاء الجمعية مراحل إنتاج وصناعة الملابس، وذلك حتى يتمكن المتدربين بعد اجتياز الدورة التأهيلية من العمل في منازلهم أو في أحد المصانع المتخصصة لتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

وأكدت المصري، أن المبادرة تأتي في إطار دعم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك بروتوكول تعاون سيتم مع عدد من مصانع المنطقة الاستثمارية لتوفير فرص عمل للحاصلين على الدورة التدريبية، وكذلك مع عدد من البنوك المصرية لتوفير ماكينات لمن يجتاز الدورة التدريبية، ليتمكن من العمل وتحقيق أرباح يستطيع من خلالها حماية أسرته وتوفير كسب حلال.

وقالت النائبة، إن المبادرة تستهدف الأسر البورسعيدية، وأن دراسة جدوى المشروع تثبت قدرة المشاركين بعد انتهاء الدورة التدريبية على اكتساب المشروع ما يكفي احتياجات أسرته.

وأضافت أن المرأة البورسعيدية كانت وستظل قادرة على المشاركة في حماية أسرتها ومساعدة رب الأسرة في تحسين الظروف المعيشية، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها المبادرة.

وأبدت "المصري" دعمها الكامل لأصحاب الهمم وحرصها على أن تشمل المبادرة الكثير من الأسر البورسعيدية، وذلك من خلال التعاون لتدشين أكثر من مركز للتدريب ومساعدة من يجتاز الدورة للحصول على الماكينة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانات حزب مستقبل وطن المختلفة، والتي تعمل دائماً على خدمة القطاعات الأكثر احتياجا.

وأكدت ثقتها في نجاح المشروع وإيمانها الكامل في أنه سيكون مصدراً لتوفير فرص العمل لآلاف الأسر البورسعيدية وسيحقق نتائج غير مسبوقه في حماية الأسر البورسعيدية المستحقة.