"صناع الخير" تدشن مبادرة لإنقاذ حياة مصابي الأمراض الجلدية الخطيرة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية أنها بدأت بشكل فعلى خطوات تنفيذ مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ حياة مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين والتي تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، حيث قامت المؤسسة بتوزيع العلاج الدوائى بالمجان لـ20 من المصابين من 4 محافظات بعد توقيع الدكتور هانى الناظر الكشف عليهم وخلال توقيعه الكشف وتوزيع الأدوية.

وأكد الدكتور هانى الناظر أن عددًا من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودى بحياة المصاب بها إن لم يحصل على العلاج ويداوم على استخدامه، والبعض من هذه الأمراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الأمراض، ومن هنا انطلقت مبادرة "لمسة خير" كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها تستهدف الوصول إلى حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة والأكثر خطورة على حياة المصابين بها مثل مرض التحلل الجلدى الفقاعى وقشر السمك، وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج الدوائى لهم بشكل شهرى وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار الناظر إلى أن لمسة خير تستهدف الوصول إلى إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل أنحاء مصر بالمتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان وأن ذلك يحتاج إلى تضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنسانى النبيل.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة "لمسة خير" لدعم مصابى الأمراض الجلدية المزمنة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية الفريدة التى تطلقها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وتستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة اطمن على نفسك لمواجهة فيروس سى ومبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى ومبادرة نبض حياة لدعم علاج مرضى القلب.

وأشار زمزم إلى أن مبادرة "لمسة خير" تميزت بتطوع واحد من أرفع القامات الطبية في مجال علاج الأمراض الجلدية وهو الدكتور هانى الناظر للإشراف على المبادرة، وتعمل المبادرة على توقيع الكشف الطبي على حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين، ودعمهم فى الحصول على علاج شهرى مجانًا كذلك نشر التوعية بطرق مقاومة الإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة وطرق الحماية من الإصابة بها من الأصل.