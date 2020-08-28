عرض أولى حلقات "أمل حياتي" على dmc السبت المقبل

تعرض شبكة dmc بدءا من السبت المقبل، أولى حلقات حكاية "أمل حياتي" وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا"، في الثامنة مساء.

حكاية "أمل حياتي" من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتجسد "حنان" في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية، وهي تعتبر الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.