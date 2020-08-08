حنان مطاوع تشيد بمسرحية "المتفائل": عرض يستحق المشاهدة

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على حضور عرض مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، والتي تُعرض على خشبة المسرح القومي، مُشيدة بفكرة المسرحية، وكذلك أداء الممثلين، داعية الجمهور لحضور هذا العرض.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حاجه مبهجة ومشرفة وفخورة لأخويا وصديقي الحبيب سامح حسين بعرض مسرحيته الجميلة المتفائل، ومش جديد علي سامح التفاني والإخلاص وحبه الشديد للفن".

وتابعت: "فرحانة جدًا بالمخرج الموهوب إسلام إمام اللي قدّم رؤية مسرحية مبهرة وجديدة، وبالموهوبة الجميلة المتوهجة سهر الصايغ واكتشاف منطق جديده عندها ولكل أفراد المسرحية الكرام.. شكرًا للمسرح القومي والصديق إيهاب فهمي.. عرض يستحق المشاهدة".

المسرحية بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، وباقة من النجوم وشباب المسرح القومي، إعداد وإخراج إسلام إمام.

والعرض مأخوذ عن رواية "كانديد"، وهى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدور أحداثها حول شاب بريء عاش وترعرع فى منزل خاله، الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين، والذى رسّخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجي،، وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة.