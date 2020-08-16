حنان مطاوع تواصل تصوير "أمل حياتي" في شارع المعز

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير حكاية "أمل حياتي"، في شارع المعز وضواحيه، خلال الفترة الحالية.

وتجسد حنان في أحداث الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة حتى تصبح سيدة مجتمع.

حكاية "أمل حياتي" من بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية، وهي تعتبر الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.