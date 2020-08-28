جوجل يحتفل بالروائي الفرنسي ألكسندر دوما

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالروائي الفرنسي ألكسندر دوما، ونشر عددا من الصور الكرتونية له في صدارة صفحته الرئيسية للاحتفال به.

وألكسندر دوما، هو كاتب فرنسي ولد عام 1802، وتُرجمت أعماله إلى لغات كثيرة ويُعد أحد أكثر الكُتّاب الفرنسيين شهرة على الإطلاق، ونشرت العديد من رواياته التي تتميز بحس المغامرة على شكل سلسلات أدبية.

تم تمثيل روايات "دوما" منذ أوائل القرن العشرين في ما يقارب الــ 200 فيلماً.

لم يتمكن "دوما" من إنهاء آخر رواياته فارس سانت هيرمين بسبب وفاته، وقام الباحث كلود شوب باستكمالها نظراً لامتلاكه الخبرة اللازمة وتم نشر الرواية في سنة 2005 لتُصبح من أكثر الروايات مبيعاً.

وتوفي ألكسندر دوما في 5 ديسمبر 1870 عن عمر يناهز 68 عاما.