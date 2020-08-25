دليلك من خرائط جوجل للوصول لـ بشتيل من رمسيس: 16 كيلو في 24 دقيقة

أثار إعلان وزارة النقل، خطتها لنقل قطارات الصعيد من محطة رمسيس لمحطة جديدة يتمّ بنائها في منطقة بشتيل في الجيزة، حالة من الجدل، نتيجة لخروج بعض المواطنين من صعيد مصر ينتقدون قرار الحكومة، ما دفع وزير النقل الفريق كامل الوزير، للتصريح لبرامج تليفزيونية بأنَّ الهدف ليس عنصريًا كما ادّعى البعض، ولكن سعيًا لتقليل الضغط عن محطة قطارات رمسيس.

وتسعى الحكومة بهذه الخطوات لتقليل الضغط على محطة قطارات رمسيس، التي تعاني من الزحام والضغط الشديدين نتيجة لأنّها المحطة الرئيسية لكل ركاب القطارات في مصر.

وقدرت خرائط جوجل المسافة من رمسيس لـ بشتيل، بنحو 16.7 كيلومترًا، تقطعها السيارة في فترة زمنية قدرها 24 دقيقة، تبدأ من شارع رمسيس ومنه إلى كوبري 6 أكتوبر، حتى الوصول لمنطقة بولاق، ثم الاتجاه إلى محور 26 يوليو حتى الجيزة، ومنه إلى شارع أحمد عرابي بجوار نادي الزمالك في المهندسين ومنه إلى الطريق الدائري حتى منطقة الكوم الأحمر، ثم الاتجاه إلى مخرج أرض اللواء ومنها إلى بشتيل.

شكل محطة بشتيل للقطارات

وستضم محطة بشتيل، محطة رئيسة وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك، إضافة إلى مركز صيانة.

ويجرى تنفيذ المحطة على أكثر من مرحلة، فالأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري، أما المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

والمرحلة الثانية من المشروع، ستنفذ خلال 3 سنوات، وستكون بديلة لمحطة القاهرة "محطة مصر"، لخدمة أهالي الصعيد، وهي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي – الإسكندرية – المناشي).

وتقع على 3 محاور رئيسية تٌسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).

وتتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، والتي تتمثل في ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي).

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنَّ المحطة ستكون عالمية وستنفذ بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب وأهالي الصعيد، لافتا إلى أنَّ وزارة النقل لا تكيل بمكيالين، وتعمل لخدمة جموع الشعب المصري في الوجهين القبلي والبحري.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنَّ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يعمل دائمًا لخدمة المواطن المصري ولا يتأخر عن أحد، موضحًا أنَّ قرار تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية الهدف منه تخفيف الزحام بمحطة رمسيس، وليس لعدم دخول الصعايدة كما ردد البعض.