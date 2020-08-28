عاجل.. مصدر أمني: الإرهابي محمود عزت كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس

كشف مصدر أمني، تفاصيل القبض على القيادي الإرهابي الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والذي جرى فجر اليوم، بمعرفة أجهزة الأمن.

وقال المصدر إن مأمورية من قطاع الأمن الوطني ضبطت المتهم بعد مراقبته لمدة شهر تقريباً عقب ظهوره بالمصادفة في أحد الأماكن العامة، وأوضحت التحريات أن المتهم كان مختبئاً داخل شقة بالتجمع الخامس.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وجرى اقتياده إلى النيابة العامة.