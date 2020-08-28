رئيس التحرير

محمود مسلم

أول صورة للإرهابي محمود عزت بعد القبض عليه

كتب:

أحمد عبداللطيف
09:25 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
الارهابي محمود عزت

الارهابي محمود عزت

قال مصدر أمني إن الإرهابي الهارب محمود عزت، تم ضبطه داخل شقة مفروشة مستأجرة بالتجمع الخامس.

وأوضح المصدر أنه جارٍ مناقشة جميع  سكان ومالك العقار الذي ضبط فيه الإرهابي محمود عزت وحصلت "الوطن" على صورة القيادي الإخواني.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل القبض على القيادي الإرهابي الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والذي جرى فجر اليوم، بمعرفة أجهزة الأمن.

وقال المصدر إن مأمورية من قطاع الأمن الوطني ضبطت المتهم بعد مراقبته لمدة شهر تقريبا عقب ظهوره بالمصادفة في أحد الأماكن العامة، وأوضحت التحريات أن المتهم كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وجرى اقتياده إلى النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان

عاجل.. جهة أمنية تتسلم محمود عزت لاستجوابه عقب ضبطه

عاجل.. مصدر أمني: الإرهابي محمود عزت كان مختبئا داخل شقة بالتجمع الخامس

فيديو.. تفاصيل القبض على الإرهابي محمود عزت: عثر معه على أجهزة مشفرة

قائمة القضايا المتهم فيها محمود عزت بينها اغتيال الشهيد هشام بركات