أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-8-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، الموافق 28 أغسطس، مقارنة بأسعار مساء أمس التي انخفضت بقيمة 7 جنيهات، وجاءت أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 962 و969 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 842 و848 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 722 و727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الخميس، حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3% يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1946.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم والبلاتين، انخفضت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولارا، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولارا للأوقية.

التموين تحدد نسبة المعادن غير النفيسة داخل الذهب عند بيعه

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتحديد قيمة المعادن غير النفيسة عند اختلاطها بالذهب بنسبة 10%، على أن يكون لمصلحة الدمغة والموازين دور في دمغها بالفضة وتحصيل الرسوم المستحقة.

نصائح لمعرفة الذهب الأصلي من الذهب الصيني

وقدّم حسين عبد الصبور، تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، وذلك في حديثه لـ"الوطن"، تمثلت في أنه عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

وحذر تاجر مشغولات الذهب من الشراء أون لاين فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يجري إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة، ويجب أن يتأكد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، فضلًا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى، لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.

والذهب الصيني يتفاعل مع الليمون أو الخل، وتظهر تغيرات في لون المشغولات عكس الذهب الطبيعي، ودرجة لمعان الذهب الصيني تكون أعلى من الطبيعي، وذلك بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إليه، وملمس الذهب الصيني يكون أنعم، وذلك مقارنة بالذهب الأصلي، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنها مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب الطبيعي.