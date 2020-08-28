رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي من منصبه بسبب حالته الصحية

قالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيستقيل من منصبه، مضيفة أنه يريد تجنب التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء إلى الصحفيين، اليوم، الساعة الثامنة، بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع، أن يتطرق في حديثه إلى التقارير المتعلقة بحالته الصحية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

تزايدت التكهنات حول صحة آبي بعد أن دخل المستشفى مرتين مؤخرًا. وحسب التقارير الإعلامية حارب المسؤول مرض التهاب القولون التقرحي المزمن لسنوات.

وحصل آبي على إجازة مدتها ثلاثة أيام، هذا الشهر، وفي 17 أغسطس قام بزيارة غير معلنة إلى المستشفى، وظل هناك لأكثر من سبع ساعات لإجراء فحوصات طبية.

وقام رئيس الوزراء بزيارة ثانية إلى نفس المستشفى، بعد أسبوع، لإجراء فحوصات إضافية، وقال وقتها إنه يعتزم الاستمرار في العمل.

ويعاني شينزو آبي من التهاب القولون التقرحي، وهو التهاب مزمن يصيب بطانة القولون، وسبب هذا المرض استقالته في عام 2007، وذلك بعد عام من انتخابه رئيسًا للوزراء، لكن حالته استقرت فيما بعد وانتخب رئيسا للوزراء مجددا، عام 2012. ووصل عدد الأيام التي أمضاها آبي في منصبه إلى أكثر من 2799 يومًا، وهي أطول فترة لرئيس وزراء ياباني.