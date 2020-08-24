إعصار بافي يقترب من جزر اليابان الجنوبية

اقترب إعصار "بافي"، اليوم، من جزر جنوب اليابان مع تحذير خبراء الأرصاد من حدوث أمواج عالية ورياح عاتية وأمطار غزيرة في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار الثامن هذا العام في هطول أمطار بمعدل يصل إلى 40 مللم في الساعة على بعض أجزاء جزيرة أوكيناوا كما تم بالفعل إلغاء 33 رحلة جوية في المنطقة اليوم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: يبعد مركز الإعصار بافي حوالي 120 كيلومترًا شمال غرب جزيرة كومي وينتقل إلى الشمال الشرقي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة مع رياح تبلغ شدتها 108 كم / ساعة وعواصف بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة.

وتوقعت الوكالة، هطول الأمطار بمعدل يصل إلى 150 مللم في منطقة أوكيناوا وما يصل إلى 100 مللم لمنطقة أمامي بحلول صباح غد الثلاثاء.