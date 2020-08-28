ترامب: لدينا 3 لقاحات لكورونا في مراحل الاختبارات النهائية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها 3 لقاحات لكورونا في المراحل النهائية من الاختبارات، مضيفًا: "سنسحق كورونا ونحصل على لقاح آمن وفعّال في وقت قياسي".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي بمؤتمر الحزب الجمهوري، من أمام البيت الأبيض، حيث أعلن قبوله لترشيح الحزب له بالانتخابات الرئاسية 2020، والمقرر انعقادها 3 نوفمبر المقبل، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأشار ترامب إلى أن خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن، كانت الاستسلام لفيروس كورونا وليس مواجهته.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "كان بمقدور الصين وقف انتشار كورونا في بلادنا"، مضيفاً: "نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأعلن ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".