ترامب: إذا فاز بايدن بالانتخابات فإن أسواق المال ستنهار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حال فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن أسواق المال ستنهار.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها، إن وسائل الإعلام الحكومية الصينية وقادة الصين يريدون أن يفوز بايدن بالانتخابات.

ووجه الرئيس الأميركي تغريدته إلى الناخبين الأمريكيين، بالتأكيد على أن "فوز بايدن إن حدث وهو لن يحدث، فإن الصين ستمتلك بلدنا، وستنهار أسواق الأسهم التي تحدد الأرقام القياسية لدينا".

وقبل يومين، رفض المرشح بايدن (77 عامًا) تشكيك ترامب (74 عامًا) في قدرته العقلية، معتبرًا في مقابلة تليفزيونية أنه "سؤال مشروع" أن نسأل عن القدرة العقلية لأي مرشح يزيد عمره على 70 عامًا.

يذكر أنه إذا تم انتخاب بايدن فسيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة. ويعتبر ترامب البالغ من العمر 74 عامًا أكبر رئيس يتولى المنصب حتى الآن.

واشتدت حمى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في ظل جائحة تجتاح العالم، وتشكل تهديدًا اقتصاديًا للولايات المتحدة.

وقال المرشح الديمقراطي في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه، إنه "بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "لا يخطئنّ أحد، باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أمريكا وسنفعل ذلك".

وهاجم بايدن ترامب، قائلاً: "لقد فشل رئيسنا الحالي في أداء واجبه الأساسي تجاه الأمة، وفي حمايتنا. لقد فشل في حماية الأمريكيين، وهذا أمر لا يغتفر".