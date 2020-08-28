إصابة 3 أطفال ووالدتهم بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بدائرة مركز جهينة في سوهاج، ونقل المصابون لمستشفى جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كل من "عدليه.ا.م" 35 عاما، ربة منزل وأبنائها "فاطمة.م.ص" 6 سنوات، أسماء 4 سنوات، عبدالرحمن 3 سنوات ويقيمون بناحية أولاد إسماعيل دائرة المركز مصابين آلام بالبطن وقيء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال جدهم لوالدهم "صدقي.ص" 77 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.