الحكومة: حديقة الحيوانات تستقبل 50% فقط من طاقتها الاستيعابية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لرفع أسعار التذاكر لأي حديقة من الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف المركز، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، أن سعر تذكرة الدخول لحديقة "الحيوان" كما هي دون أي تغيير بقيمة 5 جنيهات فقط.

وقال "إعلامي الوزراء"، إن الحديقة تستقبل 50% فقط من طاقتها الاستيعابية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزائرين والعاملين بها.

وأشار إلى وجود توزيع لأماكن الزوار، ولجان مرورية لتنفيذ التباعد الاجتماعي، وتوفير أجهزة لقياس حرارة الزوار عند الدخول، والالتزام بالكمامات، هذا إلى جانب منع التكدس أمام بيوت الحيوانات، إضافة إلى عدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريا داخل الحديقة عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.