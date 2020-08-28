ترامب يتوعد أي شركة تغادر الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال إعادة انتخابه، فإن إدارته ستفرض رسوما على أي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج.

وقال ترامب أمس الخميس، خلال خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة: "سنفرض رسوما على أي شركة تغادر أمريكا لخلق وظائف في الخارج. سنتأكد من أن شركاتنا ووظائفنا ستبقى في البلاد، مثلما كنت أفعل. أجندة جو بايدن صنع في الصين، أجندتي صنع في أمريكا".

وصور ترامب نفسه على أنه يرغب في تحدي الصين بشأن التجارة خلال كلمته، وشدد على أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل، جو بايدن، لن يكون بقدر قوته.

كان ترامب أمضى معظم فترة ولايته الأولى في شن حرب تجارية على الصين بسبب ممارساتها التجارية، ونقل التكنولوجيا والسياسات الصناعية، وقام الرئيس الأمريكي بفرض رسوم عقابية على ما قيمته 370 مليار دولار من السلع الصينية.

وفي مايو الماضي، هدد ترامب بفرض ضرائب جديدة على الشركات الأمريكية التي تنتج سلعا خارج الولايات المتحدة.