رئيس وزراء اليابان يستمر في منصبه لحين اختيار خلف له

أعلن رئيس وزراء الياباني شينزو آبي استقالته اليوم الجمعة بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال آبي، في مؤتمر صحفي، حسبما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن حالته الصحية تسوء وإنه يشعر بالإرهاق منذ يوليو الماضي.

وأفاد بأنه فقد الثقة في قدرته على خدمة الشعب الياباني، مضيفا أنه سيتلقى علاجا جديدا ولكنه يحتاج إلى رعاية طويلة الأمد.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه سيبقى في منصبه وسيواصل مهامه لحين اختيار خلف له، غير أنه رفض تسمية من يفضله ليكون خلفا له.

كما أعرب آبي، خلال المؤتمر الصحفي، عن حزنه حيال عدم تمكنه من تعديل الدستور.