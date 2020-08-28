ضبط 1500 شيشة في عدة حملات على مقاهي القاهرة

نفذت أجهزة القاهرة التنفيذية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات صباحية ومسائية بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي، حرصًا على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من ضبط حوالى 1500 شيشة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1035 إزالة إدارية وتحرير 165 محضر إشغال طريق و52 محضر إدارة بدون ترخيص و60 محضر تلوث بيئة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي ضرورة تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.