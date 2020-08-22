ضبط شيشة وغلق مقاهٍ مخالفة في حملات مكبرة بسفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، حملة مكبرة على المقاهي والمحلات التجارية، أسفرت عن غلق مقهيين مخالفين تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه حرصا على صحة وسلامة المواطنين تم تنظيم حملة على عدد من المقاهي في عدة أماكن بمدينة سفاجا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكدت المغربي إغلاق 2 من المقاهي المخالفة تقدم شيشات لروادها، وتم تحرير محضر وتشميع القهوة وتحرير محضر مخالفة من شركة الكهرباء والدفاع المدنى وقسم الشرطة، وتوجهت الحملة إلى المقاهي والكافيهات والمطاعم بشارع الجمهورية وذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية من جانب أصحاب المقاهي أو روادها، وتم التحفظ على شيش وغلق المقهى غير الملتزم بالإجراءات.

شددت رئيس المغربي بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.