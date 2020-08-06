ضبط 40 شيشة وتحرير 3 محاضر بحي شرق سوهاج.

تمكنت حملة بحي شرق سوهاج، من ضبط 40 شيشة بمنطقة نجع أبو شجرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهي المخالفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق، إن الحملة تمت بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة متابعة المقاهي والكافيهات وتنفيذ قرار منع الشيشة، مضيفا أن الحملة تمت بالاشتراك مع قسم شرطة ثان سوهاج.

وأضاف ان عمليات التعقيم في مختلف الشوارع مستمرة، حيث قامت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم شارع زغلول مسعود، شارع عمر مكرم، شارع الشهداء، شارع ابن الهيثم، عمر بن عبد العزيز، رفاعة الطهطاوي، عبد الرحمن الداخل، مؤسسة الفرقان، جمعية تنمية.