ميكنة 361 مكتب شهر عقاري قريبا

تتجه وزارة العدل خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح مكاتب مميكنة للتوثيق والشهر العقاري داخل الوحدات المحلية والأحياء ومكاتب البريد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير وميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الأيام المقبلة.

وترصد "الوطن" أبرز الإيجابيات التي ستعود على المواطن من ميكنة مكاتب الشهر العقاري

- التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات وتوفير الوقت.

- إمكانية الحصول على الخدمة دون الذهاب لمكتب الشهر العقاري من بوابة مصر الرقمية.

- القضاء على التكدس والتزاحم داخل مكاتب الشهر العقاري.

- اتباع نظام الشباك الواحد وبالتالي يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة من مكان واحد.

- إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة في غير أوقات الذروة.