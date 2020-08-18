شعراوي: إضافة خدمات الشهر العقاري لـ185 مركزا تكنولوجيا قريبا

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقوم بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري لـ185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التنمية المحلية بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، ويأتي البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأشار شعراوي إلى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكلة التنظيمية لدواوين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي سينتج عنه إدراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة مثل وحدات المتغيرات المكانية على سبيل المثال هيكل المحافظة وتبعيتها المباشر لقيادة المحافظة "المحافظ، نائب المحافظ، السكرتير العام" وأيضا التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها وإثابتهم عند الإجادة ومحاسبتهم عند التقصير.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالدور الذي تقوم به شركة "آي فايناناس" فيما يتعلق بآليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، لافتا إلى التعاون المستمر بين الوزارة ووزارة التخطيط وخاصة في مجال تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية وزيادة مهاراتهم في التعامل مع المواطنين وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصعبة من خلال دورات تدريب متخصصة وورش عمل مجمعة مكثفة في مركز تدريب سقارة التابع للوزارة، حيث يستفيد من هذا التدريب نحو 30 متدرب سنويا.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار الإصلاح الإداري والتنظيمي وتنفيذا للتكليف الصادرة من القيادة السياسية بإعادة هيكلة دواوين عموم المحافظات، فتشارك الوزارة في إعداد هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة وسيتم فيه إدراج المراكز التكنولوجية لأول مرة على هيكل المحافظة ووضع هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي للعاملين بها.