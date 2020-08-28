بث مباشر.. أول صلاة جمعة بعد توقفها بسبب كورونا

يعود اليوم المصلون للمساجد لأداء صلاة الجمعة مرة أخرى، بعد أن منعت الدولة صلاة الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وتنقل قناة "dmc" بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.

بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة 28 أغسطس 2020 بث مباشر - نقل شعائر صلاة الجمعة 28 أغسطس 2020 من مسجد محمد علي Posted by dmc TV on Friday, 28 August 2020

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 شروط لعودة صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وجاءت تلك المحددات كالآتي:

1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات واحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة".

2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.

5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.