جهود أمنية متواصلة لحماية المال العام

فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

فقد تمكنت الإدارة من ضبط 3 من موظفى المحليات بالدقهلية لقيامهم بتمكين آخرين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص.

حيث رصدت المتابعة وجود تعديات على الأراضى الزراعية وتواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بقرية ديسط، التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

ومن خلال البحث والتحرى أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأن وراء ارتكابها كلا من (3 من موظفى الوحدة المحلية المشار إليها " أحدهم بالمعاش وآخر تم نقله- سبق إيقاف اثنين منهم عن العمل تأديبياً فى العديد من القضايا).. لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع عدد (7) أشخاص وتمكينهم من التعدى بالبناء على أراض زراعية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام وما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وقد تأكد ذلك بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.