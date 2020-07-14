"أوقاف المنيا" تُحدّث قاعدة بياناتها لعدم إهدار المال العام

عقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا، بمديري الإدارات الفرعية، بحضور مدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين ومدير المتابعة ورؤساء الأقسام الدعوية، لمناقشة آخر المستجدات.

ووجه "عبد الرازق" الشكر لمديري الإدارات لما يبذلونه من جهد فى مشروع صكوك الأضاحي، من خلال تبصير الجمهور بأهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع التى تتبناها الوزارة.

وشدد وكيل الوزارة، على تحديث وتدقيق البيانات التى تصدر عن كل إدارة فيما يتعلق بأعداد المساجد والزوايا والعاملين والمحررات المالية، وضرورة الدقة الشديدة فيما يُصرف من مبالغ مالية حتى لا يُهدر المال العام أو تضيع الحقوق.

ووجه "عبدالرازق" بتحديث قاعدة البيانات وربطها بمركز المعلومات وشؤون العاملين والأقسام الدعوية، حتى لا يحدث تضارب بين المعلومات ومصدرها.

وأكد "عبد الرازق" تنفيذ تعليمات الوزارة والمديرية بشأن ضوابط غلق أو فتح المساجد والزوايا، واتخاذ كافة الإجراءات حال وجود مخالفة وفق الضوابط التى حددتها الوزارة، وكذلك الجُمع وما يتعلق بها من تعليمات، وحصر الأئمة الذين تم خصم بدل السكن منهم، وتنفيذ كافة التعليمات الوزارية بشأن لائحة السكن الإدارى والتعليمات المنظمة لهذا الأمر، فضلًا عن متابعة حصر الملحقات وأنشطتها، والتأكد من الالتزام بالتعليمات كاملة وإخطار اللجنة الفرعية بما يظهر من مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات.

كما شدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة للمساجد وأعمال التطهير والتعقيم والآذان والصلوات، مع تعليق صلاة الجمعة حتى ترد تعليمات أخرى بهذا الشأن، على أن تتحمل كل إدارة مسئوليتها عند المخالفة للتعليمات.