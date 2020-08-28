خروج 22 مصابا باشتباه تسمم بمبيد حشري من مستشفى الحامول

أعلن مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، خروج 22 شخصاً من مستشفى الحامول المركزي، عقب تلقيهم العلاج اللازم إثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشري يُستخدم في رش محصول الأرز.

وكان مستشفي الحامول المركزي، استقبل 22 شخصا، بينهم نحو 18 سيدة، إثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة استنشاق مبيد حشري" الفردان" والذي يُستخدم لرش الأرز في الحقول الزراعية.

وتبين أن المصابين هم "شيماء رزق يحيى، 30 عاما، سعدة أمين غازي، 39 عاما، سومة ممدوح الكردي، 28 عاما، إيمان محمد حسن، 25 عاما، سحر نجاح محمد، 30 عاما، عايدة رمضان محمد40 عاما، أحمد شعبان عبدالرحمن، 22 عاما، حليمة حسين جمعة، 40 عاما، عبير محمد عطا، 35 عاما، رشا سعد مصطفى، 32 عاما، هانم السيد حمادة، 35 عاما، أم هاشم محمود جودة، 40 عاما".

كما تبين إصابة كل من "صباح جودة جودة، 30 عاما، عفاف عبدة المسيري، 50 عاما، فايزة عاطف أحمد، 35 عاما، مروة عادل الوحل، 26 عاما، حورية عيد السيد، 21 عاما، سعدية طلعت متولي، 36 عاما، رانيا كمال رجب، 34 عاما".

وجرى إبلاغ مركز شرطة الحامول، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.