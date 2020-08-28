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غلق وتشميع مصنع بلاستيك في كفر الشيخ استجابة لـ"الوطن"

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سمر عبد الرحمن
11:55 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
لافتة المنزل للبيع في بيلا

لافتة المنزل للبيع في بيلا

استجابت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لما نشرته "الوطن"، أمس على موقعها الإلكتروني، حول تضرر المواطنين من وجود مصنع للبلاستيك بمدينة بيلا، وجرى غلق وتشميع المصنع.

وقال المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن المصنع لم يحصل على ترخيص من الوحدة المحلية، بل حصل على رخصة تشغيل من هيئة الاستثمار وكان وحيداً على طريق المنصورة، لكن جرى بناء عدد من المنازل بطريقة عشوائية ونظراً لعدم الاستطاعة لإزالتها بسبب أنها مأهولة بالسكان ولوجود قانون التصالح الجديد وتقديمهم على التصالح في مخالفات البناء.

أضاف إسماعيل، أنه فور نشر الخبر جرى اتخاذ عدد من الإجراءات حيث جرى الاتصال بالأمن الصناعي، وصدر قرار غلق وتشميع المصنع فوراً .

ونشرت" الوطن"، موضوعا بالأمس على موقعها الإلكتروني، بعنوان "المنزل للبيع بسبب سوء الجار".. لافتات تثير الجدل في كفر الشيخ، تضمن تضرر مواطنين من وجود مصنع بلاستيك وتشغيله على مدار الـ24 ساعة ما يتسبب في إزعاج الجيران.

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