المصلون يؤدون الجمعة وسط إجراءات احترازية في بورسعيد

أدى المصلون صلاة الجمعة، اليوم، فى مساجد بورسعيد، وسط إجراءات احترازية ووقائية فى اليوم الأول لاستقبالهم بالمساجد بمختلف الأحياء بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.

وحرصت إدارات المساجد التابعة لمديرية أوقاف بورسعيد تحت إشراف الدكتور صفوت نظير مدير أوقاف المحافظة بالتباعد الاجتماعى بين المصلين، من خلال إشارات لوقوف المصلين عليها وعدم السماح لدخول المساجد إلا بشرط ارتداء الكمامات، كما تم تعقيم وتنظيف وتطهير المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المسجد.

وأكد أئمة المساجد فى خطب الجمعة التى استمرت عشر دقائق بعنوان الأمل حياة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين.

وأوضحوا أن الرسول حثنا على حماية أنفسنا بالوقاية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى مواجهة أى وباء. وسألوا الله العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أكد على أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى، لافتا إلى أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى.

كما أكد وزير الأوقاف على أن العاملين مسئولين مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.