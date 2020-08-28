صبحي خلال حواره مع شباب بورسعيد: كورونا لم تعطل قاطرة التنمية في مصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مع 200 شاب وفتاة من أبناء محافظة بورسعيد في لقاء حواري مفتوح أقيم بديوان عام المحافظة.

بدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "بورسعيد تتغير" تضمن إظهار المشروعات القومية التنموية والاستثمارية التي لحقت بالمحافظة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقب ذلك تم فتح باب الحوار مع الشباب المشاركين حول العديد من القضايا.

تعاون مثمر بين الشباب والرياضة وبورسعيد لاكتشاف المواهب

وفي مستهل كلمته، ثمن وزير الشباب والرياضة التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد والعمل سوياً لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة في ضوء المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الراهنة.

وعرض الدكتور أشرف صبحي مجهودات الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واتخاذ كافة التدابير للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، مشيراً إلى أننا لا نعيش في أوضاع طبيعية في ظل تداعيات فيروس كورونا التي أفرزت العديد من التحديات على مستوى العالم تتطلب التفكير في كافة المجريات، وآليات مواجهتها.

وزير الشباب: بورسعيد واحدة من المحافظات التي شهدت العديد من المشروعات القومية خلال هذه الفترة

وفى هذا السياق، أكد أن أزمة كورونا لم توقف قاطرة التنمية بمصر، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي واجه مختلف التحديات التي تحيط بالوطن، وحرصه على تطوير مختلف القطاعات، مبيناً أن بورسعيد واحدة من المحافظات التي شهدت العديد من المشروعات القومية خلال هذه الفترة.

وتابع: "الشباب هم الأمل وفي غاية الإبداع والثقة في ذاتهم، وهناك فرص عديدة تقدمها الدولة المصرية بقيادة الرئيس للشباب، منها تشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، والعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الخدمات والمشروعات التنموية المختلفة".

ودعا صبحي، الشباب إلى التفكير والإبداع والإنتاج كلٌ في مجاله من أجل خدمة الوطن وتحقيق التنمية لها، ومواجهة الشائعات وتقصي حقائق الأمور.

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة والتي تضيف بهجة وتفاؤل وإضافة للمشروعات القائمة، مقدماً الشكر والتقدير للوزير على جهوده في تنفيذ المبادرات والبرامج وتطوير البنية الإنشائية الرياضية ببورسعيد.

وأضاف المحافظ: "أول فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في بورسعيد كان عام 2016 في حضور الرئيس السيسي، وفي عام 2017 كان الفيلم التسجيلي الثاني الذي يوثق تاريخ وإنجازات الدولة في المحافظة، مشيراً إلى أنه قد تم الاعتماد على الشباب بشكل رئيسي في إعداد الفيلم التسجيلي الثالث، حيث وظفوا إبداعاتهم في عرض إنجازات الدولة ببورسعيد من 58 مصنعا، وأكبر مصنع لتغليف وتعبئة الأسماك وتصديره للخارج، وأعمال التجارة النشطة، والتطوير في نادي المصري، والتحول الرقمي للمحافظة والمركز اللوجستي والأعمال التجارية، وغيرها من المشروعات.

ولفت اللواء عادل الغضبان، إلى أن الرئيس السيسي جعل بورسعيد محورا للتنمية، والشباب هم جزء رئيسي فيها وبسواعدهم يتم البناء والتنمية.

ورداً على استفسار حول تعاون وزارة الشباب والرياضة مع الجامعات، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي وجميع الجامعات المصرية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ أي مبادرة أو فكرة جديدة يتقدم بها الشباب، لافتاً إلى مسابقة إبداع للجامعات التي تنفذها الوزارة للطلاب في العديد من المجالات الثقافية.

وعن مواجهة الأفكار السلبية، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن هناك العديد من البرامج والمشروعات الهادفة التي ننفذها للنشء والشباب في مراكز الشباب والأندية تستهدف النشء، حيث أن التنشئة المجتمعية تبدأ من الأسرة ودور العبادة ومراكز الشباب والأندية التي تغير الشخصية وتشكلها، وعلى صعيد مرحلة الشباب نتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ المبادرات والبرامج للشباب وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، والنقاش معهم وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا والتحديات.