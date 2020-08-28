ماندو العدل يروي تجربته مع فشل أول أفلامه منذ 10 سنوات

وجَّه المخرج الشاب محمد العدل الشهير بـ"ماندو"، رسالة لكل من يشعر بالإحباط في حياته العملية، مستندًا إلى بدايته وفشل أولى تجاربه السينمائية.

وكتب "ماندو"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: لمّا فيلمي الأول ما نجحش سنة 2010، اشتغلت على نفسي جامد وذاكرت واتفرجت واتفقت فعلًا على كذا عمل وأكتر من مسلسل وفيلم، وكل مرة كانت بتبوظ بشكل غريب، البطل يعتذر في آخر لحظة، شركة الإنتاج تلغي المشروع لأسباب تسويقية بعد ما نكون بنينا الديكور ومضينا الممثلين وداخلين نصور، حصلت في العدل جروب، اللي هو مفيش أقرب من كده فرصة للشغل، أختلف مع بطل العمل وأعتذر.

وأضاف "كنت بكلم ربنا وأقوله يا رب إشمعنى أنا اللي مش عايزة تمشي معايا، أنا كنت شاطر في المعهد وتعبت وذاكرت، ما الناس شغالة أهي سواء شاطرين أو فاشلين، إشمعنى أنا؟، قعدت علي الحال ده سنتين مش عارف أشتغل خالص وبشوف في عين كل اللي يعرفني نظرات إشفاق تقتل".

وتابع: لحد ما جالي مسلسل الداعية سنة 2013 في العدل جروب، واستقتلت عليه وربنا كرم ونجح جدًا الحمد لله، لما رجعت بصيت على الأعمال اللي كنت المفروض أعملها في السنتين دول لقيتها يا ما اتعملت وفشلت يا إما أبطالها فشلوا في نفس السنة في مشاريع تانية فشل ذريع.

واستطرد "وكنت بالتأكيد هفشل معاهم وكانت هتبقى نهاية قبل البداية، اتعلمت بجد يعني إيه وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وإنك طول ما جواك كويس وبتجتهد ربنا هيشيلك الخير واتعلمت أتأدب مع ربنا وما أقولش أبدا إشمعنى أنا، وماليش دعوة بحد ربنا يرزق ويكرم الجميع".

وقال "ماندو": "أحيانًا برضه بتجيلي لحظات إحباط بس برجع أفتكر وأهدى وأقوم على حيلي تاني، خلي عندك ثقة في ربنا وأتفاءل وقاتل واشتغل على نفسك وصفي النية وهتيجي والله العظيم، ربنا كبير قوي".

وعرض مؤخرًا للمخرج ماندو العدل، فيلم صاحب المقام، على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى.

وتدور أحداث "صاحب المقام" حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".