مخالفات لـ 3592 سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بالكمامة

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، الإجراءات القانونية ضد 3592 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.