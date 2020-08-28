أنغام تطرح كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

طرحت الفنانة أنغام، اليوم، أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام"، قائلة: شوفوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت المطربة أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وكتبت أنغام عبر إنستجرام: "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك "دلوقتي على حسابي الرسمي على تيك توك".

وبدأت أنغام الترويج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها على تيك توك، استعدادا لطرحها عبر منصاتها الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت الفنانة "أنغام" على الحفل الذي أحيته عند سفح الهرم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: "ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر"، مختتمة منشورها بـ"تحيا مصر".