"أنغام" تشوّق جمهورها لـ"بحبك وبرتاحلك": استنوا الكليب الجديد قريبا

طرحت الفنانة "أنغام" البرومو الأول لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بحبك وبرتاحلك"، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك، قريبا".

أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وبدأت أنغام الترويج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها على تيك توك، استعدادًا لطرحها عبر منصاتها الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت الفنانة "أنغام" على الحفل الذي أحيته عند سفح الهرم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: "ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر"، مختتمة منشورها بـ"تحيا مصر".