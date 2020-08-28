منى أبو حمزة عن مقارنتها بماري منيب: "أفتخر"

أعربت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عن سعادتها البالغة بعد مقارنتها بالفنانة ماري منيب، قائلة: "أفتخر بهذه المقارنة".

وكان أحد مُتابعي "أبو حمزة"، قد نشر صورتها مع ماري منيب، مُعلقة: "نفس الحنان والاهتمام.. لما تعيش الحاضر وجماله مع الماضي وروايحه مع ماري منيب"، لتُعلق هي بقولها: "أفتخر بالمقارنة.. ظاهرة لا تتكرر وفنانة رائدة ممن صنعن تاريخ السينما المصرية".

أفتخر بالمقارنة... ظاهرة لا تتكرر وفنانة رائدة ممن صنعن تاريخ السينما المصرية #مصر https://t.co/U7XAffUdoM — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) August 28, 2020

وكانت الإعلامية منى أبو حمزة، قد رفضت في 10 أغسطس الماضي، منصب وزيرة الإعلام اللبناني، وذلك بعد استقالة الوزيرة منال عبدالصمد.

وعلقت منى عبر تويتر قائلة: "موضوع الوزارة غير وارد، مكاني بين الناس، ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر، وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي، بحبكم كلكم يعني كلكم".

وكان انفجار هائل، قد وقع مطلع أغسطس، في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.