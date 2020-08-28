نائبات البرلمان: القبض على القيادي "عزت" ضربة موجعة للجماعة الإرهابية

أكد عدد من نائبات البرلمان حرص الأجهزة الأمنية على بذل قصارى جهدها في التصدي للجماعات الإرهابية والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد.

وأشرن في بيانات صدرت عنهن منذ قليل، تلقي الجماعة الإرهابية لجماعة الإخوان ضربة قوية، وذلك على خلفية إعلان وزارة الداخلية القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية اليوم الجمعة.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على القيادي الإخواني الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، هو ضربة قاضية للجماعات الإرهابية وللتنظيم الدولي الإرهابي، وخطوة غير متوقعة لتلك الجماعات، لا سيما وأنهم ظلوا طيلة الوقت يروجون أنه قد نجح في الهروب للخارج.

وأشارت "حسونة"، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في التصدي للجماعات الإرهابية ووقف عملياتهم الفاشلة، والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد.

وأوضحت أن هذه الضربة ناجحة ضد الخطط الإرهابية، ولا سيما أن محمود عزت يمثل صيدا ثمينا لجهاز الأمن المصري، فكان العقل المدبر للجماعة وأشرف على كل العمليات الإرهابية التي استهدفت ترويع الأمن والشعب المصري، والتي راح ضحيتها مئات المصريين، منوهة بأن مثوله أمام القضاء العادل سيثلج صدور أهالي الشهداء.

وثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت إن الجماعة الإرهابية تلقت ضربات سريعة من قبل الجيش والشرطة، ساهمت في القضاء عليهم وتشتيت خططهم الإرهابية.

وأشارت رزق الله، في بيان لها، أن الإخواني محمود عزت رجل معروف عنه شدة التطرف والعدوانية والتعامل بظاهر الدين فقط، وأن وزارة الداخلية حصلت على صيد ثمين كان مختبئا في الجحور كالفئران.

وأكدت النائبة فايقة فهيم أن القيادي التنظيمي في صفوف الجماعة الإرهابية محمود عزت له تاريخ إجرامي كبير على مدار السنوات الماضية، وكان له دور في كل العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن ثم أصبح القبض عليه يمثل عيدا كبيرا لانتصار القوات المسلحة والشرطة المصرية على الإرهاب.

ووجهت "فهيم" التحية للأجهزة الأمنية على مجهوداتها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد.

وأكدت أن هناك ملاحقة مستمرة للإرهابيين في مصر، ورصدا محكما لتحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي.