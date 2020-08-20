"مسلم" مهاجما الجماعة الإرهابية: الإخوان سقطت أخلاقيا ودينيا ووطنيا

شن الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية، فذكر أن تلك الجماعة الخائنة دائما ما تروج شائعات بالباطل طوال الوقت، وفقدوا كل شئ في هذا الوطن، ولم يعد لديهم ما يبكون عليه، موضحًا أن فترة وصولهم إلى كرسي الحكم سقطوا في وعودهم في الدفاع عن الإسلام، حيث لم يقوموا ببناء مسجد واحد أثناء العام الذي حكموا فيه.

وأضاف رئيس تحرير "الوطن"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الجماعة الإرهابية سقطت وطنيًا بكل ما ارتكبته من جرائم ضد الدولة المصرية، وبعد ذلك سقطوا أخلاقيًا، فليس لديهم مانع أن يطلقوا على أي شخص أحاديث بالباطل، كما أنهم دعو على الكثير من المواطنين المصريين أن يُصابوا بكورونا.

وأكد "مسلم"، أن الأم المصرية الأصيلة ربت أبنائها بأنه لا يشمت في مرض أحد أو موت أحد، قائلا "لأ.. دول فظاع، معندهمش سقف لأي حاجة، ليس عندهم ما يبكون عليه، أنا قولت أكثر من مرة محدش هيتصالح معاهم، عشان بقى عليهم ثأر في كل قرية، يطلع الهتاف الرئيسي في عزاء أي شهيد (لا إله الا الله الإخوان أعداء الله)".

وأوضح أن جماعة الإخوان، هي وراء ترويج شائعات من شأنها تخاذل أهمية مجلس الشيوخ، رغم أنه وفقًا للمهام الموكلة له هو العمل على القوانين المكملة للدستور وما يحيله له رئيس الجمهورية والخطة العامة وتعديل الدستور لو حدث، وكل هذا يُعطي درجة من الثقة في القوانين أكثر، حيث يتم مناقشتها في مجلس النواب ومناقشتها في الشيوخ يتم مناقشتها بشكل أعمق.

وأشار "مسلم"، إلى أن مناقشة القوانين في مجلس النواب تكون أكثر راحة وليست بدقة مجلس الشيوخ، فالنائب دائما ما يكون تحت ضغط الجماهير بشكل مباشر، وتحت ضغط الخدمات، وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، لكن مجلس الشيوخ بطبيعته الدوائر كبيرة، الشخصيات اللي فيها أقرب للشخصيات العامة، أقرب لدراسة متأنية ودراسة أكثر بهدوء.