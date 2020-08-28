ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر تشيد بمستوى الشباب المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات

أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف امين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستوى الشباب الذين تقدموا للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات ، سواء الذين تقدموا للالتحاق بالكادر الوظيفى الخاص بهم او الذين يسعون من أجل صقل تجاربهم للاستفادة بها في حياتهم المستقبلية خاصة أن البرامج الموجودة بالأكاديمية متنوعة ومن شأنها تخريج شبابا قادرا على الخلق والابتكار بالإضافة الى مهارات حل الأزمات فى مختلف المجالات .وكانت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة قد شارك فيها 179 مرشحا تمت تصفيتهم من إجمالى 868 تقدموا لها وتم ذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب‪.‬وقد ضمت لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية من بينهم :محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية‪.‬وقالت الدكتور ياسمين الماشف أن أهمية البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة تكمن فى أنه يهدف فى الأساس إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة‪.‬وبالتالى فإن من سيتمكن من اجتياز فترة التدريب على اكمل وجه فإنه بالتالى سيحصل على فرصة في الترقى وصقل مهاراته بشكل اكبر.