بسمة وهبة تشكر خالد الطوخى بعد استجابة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للطالبة نور واعطائها منحة خاصة

"نور الهدى عبد الغفار"، طالبة، خاضت امتحانات الثانوية العامة فى ظروف صعبة، بل وتعتبر مأساوية، حيث توفى شقيقها فى حادث ، قبل أيام قليلة من امتحاناتها، ورغم ذلك لم تفقد نور تركيزها أو حماسها فى استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحاناتمأساة تور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث رحل والدها أيضا بعد رحيل شقيقها بأيام، إثر إصابته بفيروس كورونا فى عزاء شقيقها، وللمرة الثانية، ورغم نكبتها وقسوة الظروف، لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها.

نور، استطاعت أن تحقق نتيجة 95 % فى امتحانات الثانوية العامة، وهى النتجة التى لم يتوقع أحد من المقربين لنور، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التى مرت بها، قبيل، وأثناء الإمتحانات.

بسمة وهبة : خالد الطوخى جبر بخاطر الطالبة نور بعد وفاة شقيقها ووالدها فى الامتحان واعطاها منحة خاصة

الطالبة نور، قالت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لم تكن فى كامل تركيزها خلال امتحانات الثانوية العامة التى خاضتها بسبب ما حدث لها من وفاة والدها وشقيقها.

وناشدت الاعبلمية بسمة وهبة رجال التعليم والجامعات الاهلية مساندة ومساعدة الطالبة نور

وفى استجابة سريعة ، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توصلوا مع إدارة البرنامج، لتبنى مشكلة الطالبة نور، لتكون طالبة بالجامعة من العام المقبل.

رد فعل #بسمة_وهبة والطالبة "نور الهدى عبد الغفار" بعد إعلان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن منحة للطالبة#كل_يوم#ON Posted by ‎برنامج كل يوم‎ on Monday, August 10, 2020

ووجهت الإعلامية بسمة وهبه من خلال برنامجها "كل اليوم" الشكر إلى الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعمه وسرعة استجابته لتبنى الطالبة، وهو ما وصفته بـ "جبر الخواطر"، وجزء من المسئولية المجتمعية لجامعة مصر

واكدت الاعلامية بسمة وهبة على دور جامعة مصر فى دعم الدولة من خلال انشاء دار العزل بمستشفى سعاد كفافى

وقالت بسمه وهبه ان ما تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليس غريب على الدكتور الطوخى الذي يعمل على دعم العملية التعليمية