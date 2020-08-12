جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمنح الطالبة نور منحة مجانية بكلية الطب

استقبل الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة، الطالبة نور الهدى عبد الغفار التى أعلنت الجامعة عن دعمها بمنحة دراسة مجانية، ويأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على إتاحة التعليم لكل متفوق مصرى، خصوصا وأنه يولى اهتماما خاصا بالمسئولية المجتمعية.

وخلال اللقاء أعلن الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن دعم الطالبة نور عبد الغفار بمنحة مجانية كاملة للدراسة بكلية الطب البشرى، داخل الجامعة، بناء على توجيهات الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى وجه بسرعة التعامل مع ظروف الطالبة نور فور الإعلان عنها عبر برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ONللإعلامية بسمة وهبة.

وقال الدكتور محمد العزازى، إن منح الطالبة نور الفرصة لإثبات ذاتها من خلال الدراسة فى كلية الطب البشرى بالجامعة دعم تستحقه نظرا للظروف الصعبة التى مرت بها خلال فترة الامتحانات، بسبب وفاة شقيقها قبل الامتحانات بأيام ولحق به والدها إثر إصابته بفيروس كورونا، متمنيا التوفيق لها، وأضاف العزازى :"تهنئ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع قياداتها الطالبة على تفوقها متمنيين لها دوام التوفيق خلال دراستها داخل الجامعة".

وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دعم الطالبة نور عبد الغفار، استمرارا لتفوقهم الدراسى والعلمى، ولضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلا فى خدمة البلد، موضحة أن هذا النهج والاتجاه ليس غريبا أو جديدا على رئيس مجلس الأمناء، خصوصا فى دعم عملية التعليم والتأكيد على قيمة النجاح والتميز والتفوق الدراسى والعلمى، مؤكدة أن الجامعة تدعم قيمة التنافس العلمى والتفوق والاجتهاد.

ووجهت الطالبة نور الهدى، الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي، وجميع قيادات الجامعة على منحها فرصة لاستكمال تعليمها، والوقوف بجانبها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.