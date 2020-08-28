"معلومات الوزراء" يروج لمبادرة للحد من "هدر الأكل" بين المصريين

روَّج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، لمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والتي تطالب بتقليل "هدر الأكل".

جاء ذلك في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" نُشر على الصفحة الرسمية لـ"المركز"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، والتي يتابعها ما يزيد على مليون فرد، أغلبهم من المصريين.

وقال "المركز"، في منشوره: "قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتفعيل حملة (اجعل عادة عدم هدر الطعام قرارك الشخصي)، بهدف تقليل الكميات الكبيرة من الطعام المُهدر خلال المواسم والإجازات الصيفية".

وقدَّرت "المنظمة" كميات الطعام المُهدرة بحسب منشور "معلومات الوزراء"، بقرابة 1.3 مليار طن في العالم أجمع، وهو ما يمثل قرابة ثلث الإنتاج العالمي للغذاء.

وأشار "معلومات الوزراء" إلى أن المنظمة الأممية توصى بالمحافظة على ما تبقى من الطعام لعشاء اليوم التالي، وتبرع بالمتبقي للفقراء، وعدم المبالغة في كميات الطعام المطبوخ أثناء المناسبات والتجمعات.